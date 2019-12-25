Петербуржцы могут выбрать расположение вестибюля станции "Театральная"

Всего есть три варианта расположения вестибюля станции.

Петербуржцы могут выбрать, где будет располагаться вестибюль станции метро "Театральная". Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 1 июня запустил голосование.

Всего есть три варианта расположения: первый – вестибюль будет подземным на Театральной площади, второй – также подземный вестибюль, вход которого будет на улице Декабристов на участке между домами № 37 и № 39. Третий вариант – наземный вестибюль на улице Декабристов, 38.

На сегодняшний день лидирует первый вариант – 60% голосов. Проголосовать можно будет до 10 утра 15 июня. На заседании технического совета при комитете про развитию транспортной инфраструктуры учтут результаты опроса.

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры