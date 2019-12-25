"Академовский молоточник" Лыткин покончил с собой в колонии

Он был осужден на 20 лет.

В колонии Иркутской области покончил с собой Академовский маньяк Никита Лыткин. Об этом сообщили "Известиям" в региональном ГУ ФСИН.

По информации собеседника издания, мужчина попытался свести счеты с жизнью 28 ноября. Дежурный фельдшер оказал Лыткину первую помощь, затем его доставили в городскую больницу. Однако осужденный умер 30 ноября.

По факту случившегося проводится проверка.

Академовские маньяки – серийные убийцы Никита Лыткин и Артем Ануфриев. Было установлено, что они в период между декабрем 2010-го и апрелем 2011 напали по меньшей мере на 16 прохожих, используя для совершения преступлений холодное оружие и молотки. Жертвами стали девять человек. Лыткина приговорили к 20 годам колонии, а Ануфриева – к пожизненному заключению.

Ранее житель Иркутска подорвал лифт с соседом из-за личной неприязни.

Фото: pixabay.com