Житель Иркутска подорвал лифт с соседом из-за личной неприязни

Пострадавший выжил, сейчас он находится в больнице.

В Иркутске местный житель подорвал лифт, в котором находился его сосед. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК России.

Инцидент произошел 30 ноября в жилом многоэтажном доме по улице Маршала Конева. Днем в лифте одного из подъездов раздался взрыв. Внутри кабины находился 30-летний мужчина. Он получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что взрыв произошел из-за срабатывания самодельного пиротехнического устройства без поражающих элементов. По подозрению в содеянном был задержан 50-летний мужчина, который проживает в одной из квартир этого подъезда. Установлено, что он совершил преступление на почве личных неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 Уголовного Кодекса России (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). из сообщения СУ СКР по Иркутской области

В ходе обысков у задержанного нашли "различные предметы, интересующие следствие".

Ранее в Сочи грозовая молния повредила линию электропередачи.

Фото: Telegram/Baza

Видео: Telegram / 112