В Сочи загорелись провода линии электропередачи

В Сочи грозовая молния повредила линию электропередачи. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Кубаньэнерго".
Инцидент произошел в городском микрорайоне Блиново. Отмечается, что все произошло в нескольких метрах от жилых домов на улице Каспийской. Пожарные не были задействованы в тушении огня, уточнили в региональном главке МЧС России.
В настоящее время специалисты восстанавливают пострадавшую ЛЭП.
1 декабря в Краснодарском крае прогнозируются сильный ветер, обильные осадки, а также сильное волнение Черного моря. Ожидается подъем уровня воды в 15 районах. МЧС РФ рекомендует местное население проявлять бдительность, следить за погодой и соблюдать меры безопасности.
Ранее в Челябинске самолет выкатился за пределы ВПП.
Видео: Telegram/РИА Новости
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