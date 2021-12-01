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В Сочи загорелись провода линии электропередачи

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В ЛЭП ударила грозовая молния.

В Сочи грозовая молния повредила линию электропередачи. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Кубаньэнерго".

Инцидент произошел в городском микрорайоне Блиново. Отмечается, что все произошло в нескольких метрах от жилых домов на улице Каспийской. Пожарные не были задействованы в тушении огня, уточнили в региональном главке МЧС России.

В настоящее время специалисты восстанавливают пострадавшую ЛЭП. 

1 декабря в Краснодарском крае прогнозируются сильный ветер, обильные осадки, а также сильное волнение Черного моря. Ожидается подъем уровня воды в 15 районах. МЧС РФ рекомендует местное население проявлять бдительность, следить за погодой и соблюдать меры безопасности.

Ранее в Челябинске самолет выкатился за пределы ВПП.

Видео: Telegram/РИА Новости

Теги: лэп, пожар, сочи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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