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В Дагестане два человека погибли из-за взрыва газовоздушной смеси в канализации

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По факту трагедии ведется проверка.

Два сотрудника Жилищно-коммунальной службы в Хасавюртовском районе российского региона погибли от взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета по Дагестану. Согласно предварительным сведениям, в момент трагедии мужчины занимались техническими работами вблизи жилого здания, расположенного на территории поселка Юбилейный. По факту произошедшего ведется проверка, обстоятельства и причины гибели жертв уточняются.

В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли.

ресс-служба СК РФ по Дагестану

Во время пожара на Витебском проспекте пострадал мужчина.

Фото и видео: Telegram / 112

Теги: взрыв, дагестан, жкх, погибли люди, регионы, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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