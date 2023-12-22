В Дагестане два человека погибли из-за взрыва газовоздушной смеси в канализации

Два сотрудника Жилищно-коммунальной службы в Хасавюртовском районе российского региона погибли от взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета по Дагестану. Согласно предварительным сведениям, в момент трагедии мужчины занимались техническими работами вблизи жилого здания, расположенного на территории поселка Юбилейный. По факту произошедшего ведется проверка, обстоятельства и причины гибели жертв уточняются.
В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли.
ресс-служба СК РФ по Дагестану
Во время пожара на Витебском проспекте пострадал мужчина.
Фото и видео: Telegram / 112
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