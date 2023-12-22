Во время пожара на Витебском проспекте пострадал мужчина

Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.

В Московском районе во время квартирного пожара пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире дома по Витебскому проспекту поступило 15 марта в 15:31. В комнате площадью 20 кв.метров происходило горение на площади 1 м2.

Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в лечебное учреждение.

Ранее во время пожара на Народного Ополчения пострадала женщина.

Фото: Piter.tv