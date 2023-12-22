После столкновения автобусов в столице российского региона прогремел взрыв

Информация о пострадавших уточняется.

Газовый баллон взорвался после столкновения двух автобусов в административном центре Курской области, около центрального рынка на улице Дзержинского. Согласно информации от Telegram-канала BAZA, после ДТП пострадавшими считаются шестеро человек. Предположительно, одно из транспортных средств оказалось в аварии из-за отказавших тормозов. Авторы Telegram-канала "112" уведомили подписчиков о том, что после дорожного инцидента были повреждены семь машин, две из которых сгорели. В настоящее время официально о состоянии пострадавших автомобилистов и пассажиров не сообщается. Власти Курска на текущий момент не публиковали подтверждений факта ДТП.

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Фото: ГУ МЧС России

Видео: Telegram / BAZA, 112