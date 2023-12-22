  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В семи районах Петербурга в 2024 году установят новые светофоры Т7
Сегодня, 19:16
59
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В семи районах Петербурга в 2024 году установят новые светофоры Т7

0 0

Т7 используют в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах для того, чтобы привлечь внимание водителей.

В 2024 году в Петербурге на 75 нерегулируемых пешеходных переходах появятся новые светофоры Т7. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 26 марта. 

Т7 используют в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах для того, чтобы привлечь внимание водителей. Мигающий сигнал позволяет с большого расстояния распознать переход или перекресток. 

Утвержденная Адресная программа включает работы в Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Невском, Петроградском и во Фрунзенском районах Петербурга. Светофоры Т7 установят у объектов здравоохранения, образовательных организаций, детских учреждений и в местах, где ранее была зафиксирована концентрация ДТП. Т7 появятся к 1 сентября.

Ранее на Piter.TV: автобусный парк Петербурга обновился на 3,5 тыс. единиц.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: новые светофоры, установка светофоров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии