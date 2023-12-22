Автобусный парк Петербурга обновился на 3,5 тыс. единиц

В прошлом году обновился парк всех видов транспорта на 900 единиц.

Результаты реализации программы "Эффективный регион" комитетом по транспорту Петербурга в 2023 году и планы на ближайшую перспективу обсуждались на рабочем совещании губернатора Северной столицы с членами городского правительства. Глава города напомнил, что Петербург участвует в программе с 2020 года, и все 62 исполнительных органа власти присоединились к ней за это время.

За три года реализации программы удалось достичь хороших результатов: улучшилась межведомственная координация работы, упростились многие рабочие вопросы. Эти меры направлены не только на реализацию крупных проектов федерального значения, но также на развитие городского пассажирского транспорта. Также глава города сообщил, что парк автобусов обновился на 3,5 тыс. единиц за два года. Были выделены федеральные средства на закупку трамваев и вагонов метро.

В прошлом году обновился парк всех видов транспорта на 900 единиц. Планируется приобрести примерно столько же и в текущем году.

Ранее мы сообщили о том, что более 2 млн пассажиров не оплатили проезд в наземном транспорте Петербурга.

Фото: Piter.TV