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В Воронеже в кафе произошел взрыв

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По данным полиции, пострадавших нет.

В Воронеже в здании кафе произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области.

Инцидент произошел утром 1 апреля на улице Ленина. В результате взрыва были повреждены витринные стекла. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства. По данным полиции, пострадавших нет. В оперативных структурах региона отметили, что причиной инцидента стал конфликт предпринимательских интересов. 

Ранее мы сообщали, что в Оклахоме баржа врезалась в мост.

Видео: Telegram / SHOT

 
Теги: взрыв, воронеж, кафе
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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