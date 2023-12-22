В Воронеже в кафе произошел взрыв

По данным полиции, пострадавших нет.

В Воронеже в здании кафе произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области.

Инцидент произошел утром 1 апреля на улице Ленина. В результате взрыва были повреждены витринные стекла. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства. По данным полиции, пострадавших нет. В оперативных структурах региона отметили, что причиной инцидента стал конфликт предпринимательских интересов.

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Видео: Telegram / SHOT