  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Тореза обнаружили тела двух подростков на асфальте
Сегодня, 22:28
452
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Тореза обнаружили тела двух подростков на асфальте

0 0

Семья погибшей жила в девятиэтажном доме, рядом с которым и нашли погибших. 

Во вторник вечером, 15 февраля, в Выборгском районе Петербурга обнаружили на асфальте тела двух подростков. Об этом сообщает "Фонтанка".

Тела 15-летней девушки и юноши нашел прохожий у дома на проспекте Тореза. Подростки скончались на месте, медики констатировали смерть. 

Известно, что семья погибшей жила в девятиэтажном доме, рядом с которым и нашли погибших. 

Ранее мы сообщали, что труп молодого человека накрыли картоном на Парнасе. Судя по опубликованной фотографии, на месте инцидента уже работают правоохранительные органы. 

Фото: Piter.tv


 

Теги: подростки, суицид
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии