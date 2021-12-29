На Тореза обнаружили тела двух подростков на асфальте

Семья погибшей жила в девятиэтажном доме, рядом с которым и нашли погибших.

Во вторник вечером, 15 февраля, в Выборгском районе Петербурга обнаружили на асфальте тела двух подростков. Об этом сообщает "Фонтанка".

Тела 15-летней девушки и юноши нашел прохожий у дома на проспекте Тореза. Подростки скончались на месте, медики констатировали смерть.

Известно, что семья погибшей жила в девятиэтажном доме, рядом с которым и нашли погибших.

Ранее мы сообщали, что труп молодого человека накрыли картоном на Парнасе. Судя по опубликованной фотографии, на месте инцидента уже работают правоохранительные органы.

Фото: Piter.tv



