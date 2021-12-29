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Труп молодого человека накрыли картоном на Парнасе
Сегодня, 21:37
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Труп молодого человека накрыли картоном на Парнасе

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Судя по опубликованной фотографии, на месте инцидента уже работают правоохранительные органы. 

Во вторник, 15 февраля, около семи вечера петербуржец заметил труп молодого человека, который накрыт картоном. Об этом сообщили в социальных сетях.

В Выборгском районе Петербурга под общими балконами 27-этажного жилого дома нашли 25-летнего человека. Как рассказали очевидцы, его тело накрыли картоном. Судя по опубликованной фотографии, на месте инцидента уже работают правоохранительные органы. 

Ранее мы сообщали, что в Кудрово нашли тело молодой женщины. Ее обнаружили под окнами одного из домов.

Фото: Мегаполис
 

Теги: парнас, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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