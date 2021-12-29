Труп молодого человека накрыли картоном на Парнасе

Судя по опубликованной фотографии, на месте инцидента уже работают правоохранительные органы.

Во вторник, 15 февраля, около семи вечера петербуржец заметил труп молодого человека, который накрыт картоном. Об этом сообщили в социальных сетях.

В Выборгском районе Петербурга под общими балконами 27-этажного жилого дома нашли 25-летнего человека. Как рассказали очевидцы, его тело накрыли картоном. Судя по опубликованной фотографии, на месте инцидента уже работают правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали, что в Кудрово нашли тело молодой женщины. Ее обнаружили под окнами одного из домов.

Фото: Мегаполис

