"Нет понимания и страха, что это конец": психолог – о причинах подросткового суицида

По данным ВОЗ, каждый год жертвами суицида в мире становятся более 700 тысяч человек. Среди подростков самоубийство является четвертой по частоте причиной смертности.

В России проблема детского суицида стоит особенно остро. За прошлый год только в Петербурге счеты с жизнью свели не менее 16 несовершеннолетних. Для сравнения, в 2019 году зарегистрировано три летальных случая суицида среди детей. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, ссылаясь на данные ГСУ СКР по городу.

Что толкает подростков на такой отчаянный шаг? Почему они выбирают умереть вместо того, чтобы продолжать жить? На эти вопросы Piter.TV ответила семейный психолог, психоаналитик, член Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии Анастасия Телятникова.

Детский суицид

Каждый день в нашу редакцию приходит несколько писем с информацией о самоубийстве подростков.

Так, 30 ноября на козырьке парадной одного из домов на улице Карпинского нашли девочку 2003 года рождения. На момент прибытия скорой помощи она была еще жива.

Пострадавшую госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 в тяжелом состоянии. По предварительной информации, девочка упала с общего балкона на девятом этаже. Перед этим она оставила родителям сообщение "ВКонтакте": "Мама, папа, простите, жить так больше не могу".

Полученные травмы оказались для несовершеннолетней смертельными. Она скончалась в больнице.

Еще один случай произошел 22 ноября. Тело подростка 2008 года рождения нашли под окнами дома на проспекте Передовиков. По данным правоохранителей, несовершеннолетний упал с общего балкона 24-этажного дома. Полученные травмы оказались для него смертельными.

С места происшествия изъяли мобильный телефон. Тело направили в морг для выяснения точной причины смерти.

В середине сентября из квартиры дома №47/1 на улице 2-й Комсомольской госпитализировали 16-летнюю девушку с острым пероральным отравлением. Родители рассказали, что их дочь накануне поссорилась с молодым человеком.

По словам психолога, причин детского суицида может быть много. Острый конфликт с родителями, сверстниками, проблемы с учебой или первая неразделенная любовь могут натолкнуть подростка на отчаянный шаг. В эти моменты у несовершеннолетних очень часто меняется поведение, внутри происходит серьезный переворот, однако родители по каким-то причинам не замечают этого.

Несмотря на внешнее бунтарство и силу, подростки внутри очень уязвимые, и это нужно понимать. Первое, что надо делать – всеми силами стараться наладить с ребенком хоть какой-то контакт, хоть иногда говорить с ним, наблюдать за его поведением, обращать внимание на то, что он делает, рисует, в какие игры играет, с кем общается.

Суициды просто так не случаются, не в один момент человек решает, что хочет покончить с жизнью. У детей и подростков психика еще незрелая, они не очень отдают отчет, что жизнь прервут и все. У них нет еще страха, нет понимания, что это конец. Анастасия Телятникова

Контроль за ребенком

В современном мире огромное влияние на подростков оказывает информационное пространство. Молодые люди проводят большинство своего свободного времени в интернете, где общаются с совершенно разными людьми. Этим пользуются разного рода преступники.

В 2021 году британская организация по обеспечению безопасности в интернете Internet Watch Foundation (IWF) выявила более 200 тысяч сайтов с материалами о детском сексуальном насилии. Для сравнения, в 2011 году аналогичный контент нашли в 13 тысячах источников.

Некоторые родители, пытаясь оградить детей от дурного влияния, начинают жестко контролировать их соцсети, личную жизнь, окружение. Подростков душат ограничениями и запретами, что, по мнению Анастасии Телятниковой, вызывают у них еще большее сопротивление.

Контроль, конечно, необходим, но смотря в какой форме. Смысла давить на детей в подростковом возрасте, нет. Это уже поздно делать. Нужно устанавливать новые связи, начинать по-новому взаимодействовать. Не с позиции доминирующего, лучше знающего человека, а с позиции человека, который может понять и принять. Подросток может раздражать, и родителей можно понять. Но заметить что-то неладное и выслушать своего ребенка, они обязаны. У детей есть мысли, которые необходимо с кем-то разделить, чтобы просто поговорили, успокоили, сказали, что это временно, и все в итоге наладится. Анастасия Телятникова

Психолог отметила, что подростку важно знать, что родители рядом, поддерживают его и не отвернуться, что бы ни случилось.

Это наши дети – наша ответственность, как ни крути. Очень сложно, иногда практически невозможно понимать подростка, но это необходимо делать. Любой человек, тем более подросток, хочет, чтобы его принимали. Это вопрос безопасности и доверия. Не критикуйте, если ребенок хочет сделать тату или пирсинг, поговорите с ним, выслушайте, поддержите. Анастасия Телятникова

Если ребенок не идет на контакт, можно обратиться за помощью к психологу. Специалист установит причину страшных мыслей и поможет ребенку выкарабкаться из этого состояния.

Фото: превью / Евгений Рыбкин, pexels.com, Piter.TV