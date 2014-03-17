Подросток разбился насмерть, упав с балкона многоэтажки на улице Передовиков

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства смерти подростка 2008 года рождения. Его труп нашли под окнами дома на проспекте Передовиков. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Установлено, что несовершеннолетний упал с общего балкона 24-этажного дома. Полученные травмы оказались для него смертельными.
С места происшествия изъяли мобильный телефон. Тело направили в морг для выяснения точной причины смерти.
Ранее у ТК "Заневский каскад" с крыши упала несовершеннолетняя девушка.
Фото: Piter.TV
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