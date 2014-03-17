Подросток разбился насмерть, упав с балкона многоэтажки на улице Передовиков

Его тело нашли под окнами дома.

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства смерти подростка 2008 года рождения. Его труп нашли под окнами дома на проспекте Передовиков. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что несовершеннолетний упал с общего балкона 24-этажного дома. Полученные травмы оказались для него смертельными.

С места происшествия изъяли мобильный телефон. Тело направили в морг для выяснения точной причины смерти.

Ранее у ТК "Заневский каскад" с крыши упала несовершеннолетняя девушка.

Фото: Piter.TV