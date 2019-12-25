У ТК "Заневский каскад" с крыши упала несовершеннолетняя девушка

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 22 ноября в дежурную часть полиции Петербурга поступила информация о падении несовершеннолетней девушки с крыши у ТК "Заневский каскад". Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшую 2007 года рождения обнаружили у дома №71/1 на Заневском проспекте. Она упала с третьего этажа ТРК "Заневский каскад-2". Ее госпитализировали в детскую больницу №19 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом легких, пневмотораксом, ушибом печени и мочевого пузыря, взрывным перелом таза, открытым переломом правой пяточной кости, в тяжелом состоянии.

Семья, в которой проживает несовершеннолетняя, неполная, на учетах не состоит.

Ранее жителя коммуналки на Тимуровской нашли мертвым с ножевым ранением в области паха.

Фото: Piter.TV