  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге количество детских суицидов за год выросло в 5 раз
Сегодня, 12:39
241
nastya960

В Петербурге количество детских суицидов за год выросло в 5 раз

0 0

Самая частая причина, приводящая к такому исходу – острый конфликт с родителями, считает уполномоченный по правам ребенка в Петербурге.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина на заседании ЗакСа рассказала депутатам о росте детских самоубийств во время пандемии.

В 2019 году в результате самоубийств погибли три ребенка, в 2020-м число оконченных детских суицидов возросло до 16.

Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге

Самая частая причина, приводящая к такому исходу – острый конфликт с родителями, считает Митянина. На втором месте – проблемы с учебой и на третьем – со сверстниками.

Анна Митянина также отметила, что поддерживает решение суда о запрете некоторых сайтов с аниме. При этом, она назвала их не первопричиной суицидов. По мнению Митяниной, дело в совокупности негативных факторов.

Фото: pixabay

Теги: анна митянина, самоубийство, суицид
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии