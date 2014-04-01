В Петербурге количество детских суицидов за год выросло в 5 раз

Самая частая причина, приводящая к такому исходу – острый конфликт с родителями, считает уполномоченный по правам ребенка в Петербурге.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина на заседании ЗакСа рассказала депутатам о росте детских самоубийств во время пандемии.

В 2019 году в результате самоубийств погибли три ребенка, в 2020-м число оконченных детских суицидов возросло до 16. Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге

Самая частая причина, приводящая к такому исходу – острый конфликт с родителями, считает Митянина. На втором месте – проблемы с учебой и на третьем – со сверстниками.

Анна Митянина также отметила, что поддерживает решение суда о запрете некоторых сайтов с аниме. При этом, она назвала их не первопричиной суицидов. По мнению Митяниной, дело в совокупности негативных факторов.

Фото: pixabay