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Суд Петербурга признал запрещенными еще 4 ссылки с аниме
Сегодня, 11:59
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nadezhda_sib

Суд Петербурга признал запрещенными еще 4 ссылки с аниме

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По 2 ссылкам из 4 информация уже удалена.

Московский районный суд Петербурга признал незаконными информацию еще на 4 страницах в Интернете. Под запретом для распространения в России оказались сайты с аниме "Загадка дьявола", "Класс убийц" и другие. Об этом 10 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С административными исками в суд обратился прокурор. Судебные разбирательства по поводу запрета аниме ведутся с начала года. 

Ранее петербургские суды заблокировали сайт с популярным аниме "Тетрадь смерти", а также  "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню", "Эльфийская песнь" и другие. По мнению участников судебного процесса, эти мультфильмы негативно влияют на психику детей, формируют суицидальные наклонности и деструктивное поведение. 

Фото: Piter.TV

Теги: аниме, запрещенная информация, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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