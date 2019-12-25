Суд Петербурга признал запрещенными еще 4 ссылки с аниме

По 2 ссылкам из 4 информация уже удалена.

Московский районный суд Петербурга признал незаконными информацию еще на 4 страницах в Интернете. Под запретом для распространения в России оказались сайты с аниме "Загадка дьявола", "Класс убийц" и другие. Об этом 10 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С административными исками в суд обратился прокурор. Судебные разбирательства по поводу запрета аниме ведутся с начала года.

Ранее петербургские суды заблокировали сайт с популярным аниме "Тетрадь смерти", а также "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню", "Эльфийская песнь" и другие. По мнению участников судебного процесса, эти мультфильмы негативно влияют на психику детей, формируют суицидальные наклонности и деструктивное поведение.

Фото: Piter.TV