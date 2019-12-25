Несовершеннолетняя разбилась насмерть, упав с 9 этажа на улице Карпинского

Девочка скончалась в больнице.

Полиция Петербурга проводит проверку после гибели несовершеннолетней девушки на улице Карпинского. Ее тело нашли на козырьке парадной дома №33/1. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительной информации, девушка получила смертельные травмы, упав с общего балкона на 9 этаже. Ее госпитализировали в Детскую городскую больницу № 19 с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, открытым переломом бедренных костей, закрытым переломом правой плечевой кости, обширным внутрибрюшным кровотечением в тяжелом состоянии. Спустя время пострадавшая скончалась.

Семья, в которой проживала девушка, неполная. На учете в ПНД не состоит. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Из квартиры изъяли ноутбук, тетрадь, рюкзак с личными вещами, следы рук.

Ранее в Петербурге 6-классник попал в реанимацию с сильным отравлением этанолом.

Фото: Piter.TV