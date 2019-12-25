В Петербурге 6-классник попал в реанимацию с сильным отравлением этанолом

Мальчику стало плохо во время прогулки с сестрой.

В воскресенье, 28 ноября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 12-летнего мальчика, учащегося 6 класса, с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мальчику стало плохо во время прогулки с сестрой 27 ноября. Девочка позвала на помощь отца, который вызвал скорую помощь. Ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него отравление этанолосодержащей жидкостью.

Семья проживает в коммунальной 5-комнатной квартире. 6-классник и его родители состоят на профилактическом учете.

Ранее мы писали, что петербуржец упал с балкона 16-го этажа прямо на прохожего.

Фото: Piter.TV