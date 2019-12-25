Петербуржец упал с балкона 16-го этажа прямо на прохожего

В каком состоянии находятся пострадавшие, уточняется.

В Василеостровском районе Петербурга произошло ЧП. С балкона 16-го этажа на улице Кораблестроителей выпал молодой человек. Он упал прямо на прохожего. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Сообщается, что молодой человек вышел на балкон подышать свежим воздухом и упал вниз. Он приземлился прямо на мужчину, который шел по улице.

На место происшествия выезжала скорая помощь. В каком состоянии находятся оба пострадавших, пока неизвестно.

Ранее в Петербурге школьник получил перелом копчика из-за шутки одноклассника со стулом.

Фото: Piter.TV