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Петербуржец упал с балкона 16-го этажа прямо на прохожего
Сегодня, 7:45
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец упал с балкона 16-го этажа прямо на прохожего

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В каком состоянии находятся пострадавшие, уточняется.

В Василеостровском районе Петербурга произошло ЧП. С балкона 16-го этажа на улице Кораблестроителей выпал молодой человек. Он упал прямо на прохожего. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Сообщается, что молодой человек вышел на балкон подышать свежим воздухом и упал вниз. Он приземлился прямо на мужчину, который шел по улице.

На место происшествия выезжала скорая помощь. В каком состоянии находятся оба пострадавших, пока неизвестно.

Ранее в Петербурге школьник получил перелом копчика из-за шутки одноклассника со стулом.

Фото: Piter.TV

Теги: падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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