Петербуржец упал с балкона 16-го этажа прямо на прохожего

В Василеостровском районе Петербурга произошло ЧП. С балкона 16-го этажа на улице Кораблестроителей выпал молодой человек. Он упал прямо на прохожего. Об этом стало известно РЕН ТВ.
Сообщается, что молодой человек вышел на балкон подышать свежим воздухом и упал вниз. Он приземлился прямо на мужчину, который шел по улице.
На место происшествия выезжала скорая помощь. В каком состоянии находятся оба пострадавших, пока неизвестно.
Ранее в Петербурге школьник получил перелом копчика из-за шутки одноклассника со стулом.
Фото: Piter.TV
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