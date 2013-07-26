В Петербурге школьник получил перелом копчика из-за шутки одноклассника со стулом

У пострадавшего внезапно убрали стул.

В четверг, 25 ноября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из клиники "Основа дети". По словам медиков, к ним самостоятельно обратился 11-летний школьник с закрытым переломом копчика. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ребенок пояснил, что в школе одноклассник убрал у него стул. В результате мальчик упал на ягодицы. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

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Фото: pexels.com