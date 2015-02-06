В Петербурге 16-летняя девушка отравилась таблетками после ссоры с парнем

Девушка попала в больницу с острым пероральным отравлением в тяжелом состоянии.

Во вторник, 14 сентября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 16-летней девушки с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии увезли в больницу из квартиры дома №47/1 на улице 2-й Комсомольской. Со слов родителей, девушка накануне поссорилась с молодым человеком.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Ранее из кинотеатра на Энгельса госпитализировали мужчину после отравления бутиратом.

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