Из кинотеатра на Энгельса госпитализировали мужчину после отравления бутиратом

Пострадавшего поместили в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства отравления 31-летнего мужчины, которого накануне госпитализировали из кинотеатра на проспекте Энгельса. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчину привезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в ночь на 31 августа. У пациента диагностировали острое пероральное отравление бутиратом. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в отделение токсикологии.

Ранее мы писали, что годовалая девочка отравилась таблетками в садоводстве в Ленобласти.

Фото: Piter.TV