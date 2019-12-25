Из кинотеатра на Энгельса госпитализировали мужчину после отравления бутиратом

Полиция выясняет обстоятельства отравления 31-летнего мужчины, которого накануне госпитализировали из кинотеатра на проспекте Энгельса. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Мужчину привезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в ночь на 31 августа. У пациента диагностировали острое пероральное отравление бутиратом. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в отделение токсикологии.
Ранее мы писали, что годовалая девочка отравилась таблетками в садоводстве в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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