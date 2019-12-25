Годовалая девочка отравилась таблетками в садоводстве в Ленобласти

Ребенка в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Вечером 31 августа из СНТ "Заозерное" Сертоловского городского поселения госпитализировали годовалую девочку с острым отравлением лекарственным препаратом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что ребенок по недосмотру 38-летней матери наглоталась таблеток сердечного препарата. Малышку в тяжелом состоянии поместили в реанимацию Детской городской больницы №5. По факту случившегося проводится проверка.

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