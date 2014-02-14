Школьница отравилась алкоголем на Думской

В Петербурге на улице нашли школьницу с токсическим отравлением алкоголем. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию поступила телефонограмма из больницы. В ней говорилось, что 17 августа в 7:50 с перекрёстка улицы Ломоносова и улицы Думской с токсическим действием алкоголя, в тяжелом состоянии госпитализирована 14-летняя В.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Девочка состоит на учете в ПДН.
В июле на улице Маршала Казакова шестиклассник отравился алкоголем и попал в больницу.
Фото: pexels
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