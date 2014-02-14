Школьница отравилась алкоголем на Думской

Её забрала скорая в тяжелом состоянии с улицы.

В Петербурге на улице нашли школьницу с токсическим отравлением алкоголем. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию поступила телефонограмма из больницы. В ней говорилось, что 17 августа в 7:50 с перекрёстка улицы Ломоносова и улицы Думской с токсическим действием алкоголя, в тяжелом состоянии госпитализирована 14-летняя В.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Девочка состоит на учете в ПДН.

В июле на улице Маршала Казакова шестиклассник отравился алкоголем и попал в больницу.

Фото: pexels