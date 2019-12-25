На улице Маршала Казакова шестиклассник отравился алкоголем и попал в больницу

Спиртные напитки мальчику купил сварщик, который был судим несколько раз.

В пятницу, 16 июля, маленький житель Петербурга попал в больницу из-за алкогольного отравления. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Спиртное ребенку купил знакомый сварщик. Приобрел напитки мужчина в магазине "Красное и белое" на улице Маршала Казакова.

Выяснилось, что мужчина был судим несколько раз за кражи, хранение наркотиков и хулиганство. Сотрудники полиции составили административный протокол.

Шестиклассник сейчас находится в больнице. Врачи отметили, что состояние ребенка тяжелое.

Ранее на Piter.tv сообщили, что восьмиклассник отравился наркотиками в квартире на Народного Ополчения.

Фото: Piter.tv