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На улице Маршала Казакова шестиклассник отравился алкоголем и попал в больницу
Сегодня, 11:40
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На улице Маршала Казакова шестиклассник отравился алкоголем и попал в больницу

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Спиртные напитки мальчику купил сварщик, который был судим несколько раз.

В пятницу, 16 июля, маленький житель Петербурга попал в больницу из-за алкогольного отравления. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Спиртное ребенку купил знакомый сварщик. Приобрел напитки мужчина в магазине "Красное и белое" на улице Маршала Казакова.

 Выяснилось, что мужчина был судим несколько раз за кражи, хранение наркотиков и хулиганство. Сотрудники полиции составили административный протокол.

Шестиклассник сейчас находится в больнице. Врачи отметили, что состояние ребенка тяжелое. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что восьмиклассник отравился наркотиками в квартире на Народного Ополчения.

Фото: Piter.tv

 

Теги: алкогольное отравление, дети и алкоголь, ул маршала казакова, шестиклассник выпил спиртное
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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