Врач-нарколог рассказал петербуржцам, как пережить Новый год без последствий

Заведующий 2-м отделением Городской наркологической больницы Петербурга Антон Петров "Петербургскому дневнику" объяснил, как без последствий употреблять алкогольные напитки.

По словам специалиста, в новогоднюю ночь лучше выпить рюмку качественной водки, чем шампанское или вино. В водке нет примесей в виде следов метилового спирта и других спиртов, эфирных масел, ацетона и другого. Однако самое важное – знать меру.

Но, подчеркну, речь идет именно о качественном продукте. В целом я считаю неважным, какой именно алкоголь выбрать, это дело личных предпочтений. Скорее, нужно понимать, знает ли человек меру и умеет ли ее соблюдать. <…> В целом спиртное является ядом, и любые дозы ведут к повреждениям клеток организма. Антон Петров, заведующий 2-м отделением Городской наркологической больницы Петербурга

Антон Петров напомнил о противопоказаниях к употреблению алкоголя. В частности, нельзя выпивать людям с нервно-психическими заболеваниями, эпилепсией, алкоголизмом, наркоманией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При любом хроническом заболевании также необходимо отказаться от алкоголя.

Заведующий 2-м отделением Городской наркологической больницы рассказал, что, если человек все же решил выпить, важно перед этим поесть. Не стоит смешивать напитки, лучше ограничить или вообще исключить газированные напитки. В качестве закусок подойдут те продукты, которые содержат много жиров, растительную клетчатку, поскольку эта пища препятствует всасыванию.

Кроме того, врач нарколог обозначил признаки и последствия алкогольного отравления.

Общеинтоксикационный синдром: слабость, вялость, головная боль, тошнота, возможна рвота. Из специфических проявлений – тревога, нарушения сна, сниженное настроение, которые могут длиться до нескольких дней. В ряде случаев наблюдаются явления алкогольного панкреатита, то есть воспаление поджелудочной железы, обусловленное алкогольной интоксикацией. Антон Петров, заведующий 2-м отделением Городской наркологической больницы Петербурга

Если ваш близкий получил алкогольное отравление, то нужно его положить на живот, голову повернуть на бок. Человека, обнаруженного в опьянении на улице, стоит поместить в теплое помещение. При сохранении контакта важно обильно поить его водой, вызвать скорую или доставить в больницу.

Андрей Петров прокомментировал и похмелье.

Если у человека на следующий день после употребления спиртного возникает похмелье, значит, он алкоголик во второй стадии. В таком случае поможет только обращение к врачу-наркологу и дезинтоксикационная терапия, которая способна убрать похмелье, предотвратить патологическое влечение к спиртному и запой. Антон Петров, заведующий 2-м отделением Городской наркологической больницы Петербурга

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