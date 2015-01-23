Хирург рассказал, как не попасть в больницу после новогоднего застолья

При появлении неприятных симптомов нужен срочно обращаться к врачу. Лучше получить помощь и наслаждаться каникулами, чем болеть все праздники.

Врач-хирург, заведующий 5-м хирургическим отделением панкреатологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Евгений Батиг рассказал жителям Северной столицы, как избежать обострения заболеваний ЖКТ в период праздников. Интервью опубликовали в группе регионального Комздрава в соцсети "ВКонтакте".

Чаще всего в период новогодних каникул пациенты приезжают в больницы с травмами, болью в животе и сердечно-сосудистыми заболеваниями. На праздниках самыми распространенными диагнозами в гастроэнтерологии являются пакреатиты, гастриты и воспаление желчного пузыря, потому что люди злоупотребляют жирной и острой пищей.

Тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, в Новый год необходимо строго придерживаться диеты, которую назначил врач. Послабления не допускаются.

Нарушение диеты может привести к тому, что человек приедет в стационар и проведет новогодние каникулы на больничной койке. Никто себе такого не желает. Евгений Батиг, врач-хирург

Некоторые считают, что можно выпить ферментные препараты перед едой и смело есть любые блюда. Однако Евгений Батиг отметил, что это миф. Препараты в комбинации с вредными продуктами могут вызвать синдром раздраженного кишечника.

Самыми вредными на новогоднем столе являются жирные, острые и жареные блюда. Под запретом находятся майонез и шпроты. Особенно опасен алкоголь в большом количестве. Газировка тоже вредна для организма, поэтому медики разрешают выпить совсем чуть-чуть.

Врач отметил, что пациенты в состоянии алкогольного опьянения, которым стало плохо, не обращаются за помощью к медикам, потому что стесняются своего состояния. Евгений Батиг призвал петербуржцев не думать о рамках приличия, когда речь идет о здоровье.

Нужно вызывать скорую. Проще провести время в приемном отделении, обследоваться и получить лечение, чем страдать дома. Евгений Батиг, врач-хирург

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