В Петербурге школьница попала в реанимацию после отравления алкоголем на вечеринке

Девушка находится в тяжелом состоянии.

После вечеринки школьников из квартиры на Будапештской улице госпитализировали 15-летнюю девочку-подростка. Сейчас пострадавшая находится в реанимации с тяжелым отравлением этанолом. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на свой источник.

Известно, что девушку забрала скорая примерно в 9 утра. Опросить пострадавшую не смогли

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что посетитель устроил поножовщину в баре на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV