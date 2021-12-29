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В Петербурге школьница попала в реанимацию после отравления алкоголем на вечеринке
Сегодня, 15:16
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В Петербурге школьница попала в реанимацию после отравления алкоголем на вечеринке

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Девушка находится в тяжелом состоянии.

После вечеринки школьников из квартиры на Будапештской улице госпитализировали 15-летнюю девочку-подростка. Сейчас пострадавшая находится в реанимации с тяжелым отравлением этанолом. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на свой источник. 

Известно, что девушку забрала скорая примерно в 9 утра. Опросить пострадавшую не смогли

Обстоятельства происшествия уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что посетитель устроил поножовщину в баре на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV

Теги: алкогольное отравление, происшествие, реанимация, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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