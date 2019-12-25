Восьмиклассник отравился наркотиками в квартире на Народного Ополчения

Школьник в тяжелом состоянии находится в больнице.

Восьмиклассник отравился наркотиками в квартире на проспекте Народного Ополчения. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 13 июля поступила телефонограмма из ДГБ №5. В ней говорилось, что из квартиры по проспекту Народного Ополчения с острым пероральным отравлением метадоном, в тяжелом состоянии госпитализирован учащийся 8 класса.

Пострадавший состоял на учете в ПДН до февраля 2021 года, в настоящее время на учете не состоит.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 19-летний В. Он приобрел через сайт наркотические средства, после чего употребил их совместно с восьмиклассником.

В июне на Светлановском проспекте восьмиклассница отравилась смесью таблеток.

Фото: Piter.tv