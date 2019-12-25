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Восьмиклассник отравился наркотиками в квартире на Народного Ополчения
Сегодня, 9:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Восьмиклассник отравился наркотиками в квартире на Народного Ополчения

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Школьник в тяжелом состоянии находится в больнице.

Восьмиклассник отравился наркотиками в квартире на проспекте Народного Ополчения. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 13 июля поступила телефонограмма из ДГБ №5. В ней говорилось, что из квартиры по проспекту Народного Ополчения с острым пероральным отравлением метадоном, в тяжелом состоянии госпитализирован учащийся 8 класса.

Пострадавший состоял на учете в ПДН до февраля 2021 года, в настоящее время на учете не состоит.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 19-летний В. Он приобрел через сайт наркотические средства, после чего употребил их совместно с восьмиклассником.

В июне на Светлановском проспекте восьмиклассница отравилась смесью таблеток.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики, проспект народного ополчения, школьник
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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