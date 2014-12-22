Суд Петербурга отправил под домашний арест мужчину по делу о попытке убийства по найму 2010 года

Петербургский суд избрал меру пресечения для мужчины, который в 2006 году участвовал в убийстве и попытке убийства людей.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – пунктами "ж,з" части 2 статьи 105 УК РФ (попытка убийства по найму группой лиц). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в 2006 году было организовано убийство по найму. Для этого были привлечены обвиняемый и его соучастник. Сначала был убит один человек возле подъезда на Суздальском шоссе. В 2010 году все те же участники организовали еще одно убийство и напали на потерпевшего, однако ему вовремя оказали помощь.

Во вторник, 3 октября, одного из участников организации задержали. Ему назначен домашний арест до 2 декабря.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 3 года условно по делу о подрыве двери фейерверком.

Фото: Piter.TV