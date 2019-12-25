Суд Петербурга дал 3 года условно по делу о подрыве двери фейерверком

Оглашен приговор по делу о хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества с помощью фейерверка.

Прокуратура Невского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летних юноши и его сестры, а также 29-летней девушке. Они признаны виновными по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия, с применение предметов в качестве оружия, группой лиц), части 2 статьи 35, части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества со значительным ущербом, совершенное из хулиганских побуждений путем взрыва, группой лиц). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в апреле 2022 года обвиняемые организовали за деньги поджог входной двери квартиры на Товарищеском проспекте с помощью фейеверка.

Своими действиями подсудимые создали угрозу применения насилия в отношении потерпевшего, а также иных лиц, повредили имущество жильцов и общедомовое имущество на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Невский районный суд признал фигурантов уголовного дела виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года каждому из фигурантов.

Ранее сообщалось, что суд дал петербуржцу 2 года строгого режима за напуганную женщину.

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