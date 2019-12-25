Суд дал петербуржцу 2 года строгого режима за напуганную женщину

Петербургский суд вынес решение по делу о мужчине, который ударил женщину ножом.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 (побои), частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в сквере рядом с проспектом Юрия Гагарина мужчина из хулиганских побуждений напал на прохожую с туристическим ножом и ударил ее не менее двух раз. Женщина испугалась и расценила это как угрозу жизни.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 6 лет строгого режима за избиение петербурженки.

Фото: Piter.TV

