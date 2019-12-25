Суд Петербурга дал 6 лет строгого режима за избиение петербурженки

Петербургский суд рассмотрел дело петербуржца, который попытался до смерти избить женщину.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в ноябре 2022 года в квартире на Сиреневом бульваре обвиняемый поссорился с женщиной и напал на нее, вооружившись ножом. Однако бить решил только руками и нанес не менее 21 удара. Мужчина ошибочно подумал, что смерть после ударов наступит, однако потерпевшей вовремя помогли медики.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении женщины, порвавшей рубашку полицейскому.

Фото: Piter.TV

