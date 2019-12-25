Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении женщины, порвавшей рубашку полицейскому

Петербургская прокуратура занялась защитой прав полицейского, которому скандальная женщина порвала рубашку.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы. Она обвиняется по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом собщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в августе 2023 года сотрудники полиции откликнулись на обращение местной жительницы, которая попросила принять меры к скандальной женщине, находящейся в состоянии алкогольного опьянения на Бульваре Новаторов.

Не желая ехать в отдел полиции, обвиняемая оскорбила полицейского, пыталась ударить его по лицу, после чего схватила сотрудника за форменную рубашку, которую порвала.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура занялась делом о жестоком избиении товарища.

Фото: Piter.TV

