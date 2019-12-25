С дамбы Новосибирской ГЭС три человека упали в воду из-за фотоснимка

Один упал в воду, остальные бросились ему на помощь и упали.

В ночь на 20 октября с дамбы Новосибирской ГЭС в воду упали два парня и девушка.

Как сообщают региональные следственные органы СКР по Новосибирской области, четверо молодых людей приехали к дамбе и решили сфотографироваться. Парень 1994 года рождения залез на парапет, оступился и упал в воду. Его друг бросился ему на помощь, но тоже упал в воду.

Девушки связали одежду и пытались помочь молодым людям выбраться на берег. В результате девушка 1996 года рождения упала в воду. Как сообщают региональные СМИ, девушку вытащили из воды без признаков жизни, но ее смогли реанимировать. Сейчас она в больнице, где за ее жизнь борются медики.

Молодой человек, который бросился на помощь приятелю, смог самостоятельно выбраться на берег. Его жизни ничего не угрожает. Парня, который первым упал в воду, ищут. Следователи по факту утопления молодого человека организовали доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области