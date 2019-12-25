Саратовец убил одним ударом дачника на глазах у внука

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

В Саратове в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщают региональные следственные органы СКР по Саратовской области.

По версии следствия 3 октября семейная пара с внуком-подростком собирались уезжать с дачи и грузили вещи в автомобиль. Мимо проходил пьяный сосед и под надуманным предлогом вызвал ссору. В ходе конфликта молодой мужчина ударил кулаком в грудь 60-летнего дачника на глазах у внука..

Мужчина упал и ударился головой об плитку. Пострадавший был доставлен в больницу, где его прооперировали. Но, несмотря на усилия медиков, 14 октября мужчина скончался в больнице.

Сосед был найден и задержан. Он признался в содеянном и раскаялся.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. СУ СК РФ по Саратовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области