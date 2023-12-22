Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело об истязании матерью ребенка в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Инцидент произошел 4 января в поселке ГЭС. На видео, снятом с камеры наружного наблюдения, женщина таскала ребенка за собой, схватив его за капюшон. Она также ругала его нецензурными словами и нанесла несколько ударов.
По факту произошедшего началась проверка. Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства в Татарстане Валерию Липскому доложить о расследовании инцидента. Возбуждено уголовное дело.
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