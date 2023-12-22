В Калининграде задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении местного жителя

В Калининграде полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении местного жителя. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, инцидент произошел в середине января на улице Судостроительной. Двое злоумышленников повалили на землю 31-летнего потерпевшего и нанесли ему несколько ударов в область тела. Затем они забрали у него мобильный телефон и скрылись.
Задержанными оказались 30-летний горожанин и его земля. Возбуждено уголовное дело. Потерпевшему вернули телефон, который обнаружили в ломбарде.
Ранее мы сообщали, что в Коми задержали мужчину, который помог нелегально въехать в страну четырем мигрантам.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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