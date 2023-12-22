В Калининграде задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении местного жителя

Злоумышленники избили потерпевшего, забрали у него мобильный телефон и скрылись.

В Калининграде полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении местного жителя. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел в середине января на улице Судостроительной. Двое злоумышленников повалили на землю 31-летнего потерпевшего и нанесли ему несколько ударов в область тела. Затем они забрали у него мобильный телефон и скрылись.

Задержанными оказались 30-летний горожанин и его земля. Возбуждено уголовное дело. Потерпевшему вернули телефон, который обнаружили в ломбарде.

Ранее мы сообщали, что в Коми задержали мужчину, который помог нелегально въехать в страну четырем мигрантам.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА