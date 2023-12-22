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В Коми задержали мужчину, который помог нелегально въехать в страну четырем мигрантам

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С каждого из мигрантов задержанный получил вознаграждение в сумме от 4 до 5 тысяч долларов.

В Коми полицейские задержали мужчину, который помог нелегально въехать в страну четырем мигрантам. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в течение года 30-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока действовал в сговоре с неустановленными сообщниками. Он обеспечил въезд в Россию четырем мигрантам под предлогом обучения в одном из высших учебных заведений Республики Коми. При этом они не приступали к обучению в вузе и находились в стране незаконно.

С каждого из них задержанный получил вознаграждение в сумме от 4 до 5 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Волжской области изъяли более 17 тысяч пачек безакцизных сигарет.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: въезд в страну, задержание, мигранты, республика коми
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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