Мужчина в Набережных Челнах выстрелил в тренера из-за отказа вернуть деньги

Полиция Татарстана задержала подозреваемого.

Недовольный клиент спортивного центра в Набережных Челнах выстрелил из травматического оружия в тренера по боксу. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на видеозапись, полученную с камеры видеонаблюдения. Известно, что местные медики прооперировали пострадавшего и достали из его тела пулю. Информацию об этом подтвердили сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов по Татарстану. Оперативники установили, что агрессивному мужчине сотрудники спортцентра отказались вернуть деньги за абонемент. Клиент начал разыскивать начальницу.Когда оказалось, что женщины не было на рабочем месте, злоумышленник выстрелил в тренера, который стоял у стойки регистрации.

В результате выстрела был ранен 57-летний сотрудник спортивного заведения. Гражданин доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время полиция задержала нападавшего. Преступником оказался 35-летний местный житель из Казани. В отношении мужчины ведутся уголовные дела по статьям за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также незаконном приобретении и хранении оружия.

После стрельбы у ресторана на Московском проспекте возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: 360.ru