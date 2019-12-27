Александр Ширвиндт стал участником ДТП в Новгородской области

В ДТП пострадала женщина-пассажирка из другого автомобиля. Сам артист не пострадал.

Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области, сообщает ТАСС. В УМВД по Новгородской области подтвердили факт ДТП в Валдае Новгородской области.

Сообщается, что на перекрестке столкнулись автомобиль Mitsubishi L200 под управлением водителя 1934 года рождения и автомобиль Renault Sandero. Пассажирка "Рено" с травмами доставлена в Новгородскую больницу. Ее состояние удовлетворительное.

Александр Ширвиндт подтвердил ТАСС, что попал в ДТП, сам он не пострадал. В соцсетях сообщили подробности ДТП с участием Александра Ширвиндта. Виновником аварии был артист, он не уступил дорогу на перекрестке улиц Ленина и Совхозной в городе Валдай. У пассажирки травмирована рука. Официальных данных о виновнике аварии на данный момент пока нет. Художественный руководитель театра, где работает Ширвиндт, сообщил, что это первая авария артиста.

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