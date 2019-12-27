В Новгородской области женщина родила дома двойняшек, утопила и выбросила в помойку

На женщину возбужден уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного".

В Новгородской области женщина подозревается в убийстве новорожденных близнецов.

Региональные следственные органы СКР по Новгородской области сообщают, что многодетная женщина 31 июля родила в бане двойню. После родов она утопила новорожденных детей в ведре, а тела выбросила в выгребную яму.

Через несколько дней женщина обратилась в фельдшерско-акушерский пункт по месту проживания, рассказав, что у нее были якобы преждевременные роды. Из медучреждения сообщили в полицию.

На данном этапе следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Новгородской области