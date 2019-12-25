В Энгельсе бывший заключенный изнасиловал на улице 13-летнюю девочку

Девочка смогла вырваться от насильника и сообщила в полицию.

В Энгельсе Саратовской области бывший заключенный изнасиловал девочку.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что в отношении 38 летнего мужчины, ранее судимого, возбуждено уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера". По данным следствия, накануне вечером, 13 августа, к компании гуляющих подростков подошел незнакомый мужчина и отозвал одну из девочек. Школьница, не подозревая ничего плохого, остановилась, а компания проследовала дальше.

Мужчина взял девочку за руку и отвел в безлюдное место, где совершил с ребенком свои гнусные действия с применением насилия. Школьница смогла вырваться и догнать друзей, которым рассказала о случившемся. Дети направились в полицию и рассказали о педофиле. Полицейские через непродолжительное время задержали извращенца.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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