Саратовец развращал 11-летнюю девочку через соцсети и настаивал на встрече

Молодой мужчина выпросил у девочки интимное фото, а затем приехал на "свидание".

В Саратовской области за сексуальные домогательства к 11-летней девочке задержан 25-летний мужчина.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что задержан 25-летний житель Саратова, которые подозревается по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Как удалось установить, в конце мая мужчина в соцсетях познакомился с 11-летней девочкой. Он попросил ей сделать и прислать ему интимные фотографии, что девочка выполнила в силу своего малолетнего возраста. После фотографий мужчина стал настаивать на встрече. 8 июля он приехал к месту отдыха семьи девочки, но ребенок к нему не вышел.

Родители девочки почуяли неладное и узнали от дочери все обстоятельства "знакомства" с мужчиной и сообщили об этом в полицию.

В ходе оперативно-розыскной деятельности мужчина был установлен и задержан. Он полностью сознался в содеянном. В ходе расследования уголовного дела будет проверена причастность данного мужчины к другим противоправным действиям.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области,