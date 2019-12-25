В Энгельсе таксист надругался над несовершеннолетней пассажиркой

Спустя несколько дней насильника нашли и задержали.

В Энгельсе таксист подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Региональные следственные органы СКР сообщают, что 4 августа 17-летняя девушка возвращалась домой от своей подруги. Она стояла на остановке, когда возле нее остановился автомобиль с наклейкой такси, а водитель предложил ее подвести. Девушка согласилась.

Водитель завез ее в укромное место, где изнасиловал. После содеянного он довез свою жертву до ближайшей остановки общественного транспорта и высадил. Придя домой, девушка все рассказала матери, а та обратилась в полицию.

Благодаря слаженным оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось в кратчайшие сроки вычислить, найти и задержать извращенца. Им оказался ранее судимый 32-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера с применением насилия". Подозреваемый сознался в содеянном.

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Фото:СУ СК РФ по Саратовской области, pixabay