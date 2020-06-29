Извращенец преследовал студентку от Думской до Стрельны, а затем изнасиловал ее

Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя девушка.

В ночь на понедельник, 9 мая, в полицию обратился отец несовершеннолетней девушки, над которой надругался извращенец. По словам папы пострадавшей, педофил преследовал его дочь от Думской до Стрельны на машине, а затем совершил в отношении нее действия сексуального характера.

По информации Piter.tv, личность насильника устанавливается. На данный момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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