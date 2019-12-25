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В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик едва не сгорел, пытаясь повторить трюк из TikTok
Сегодня, 15:59
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В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик едва не сгорел, пытаясь повторить трюк из TikTok

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Ребенок с ожогами ног госпитализирован в больницу.

В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик получил сильные ожоги, пытаясь повторить трюк из соцсетей. 

ТАСС со ссылкой на  пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области сообщает, что в Нижнем Тагиле мальчик стал жертвой неосторожного обращения с огнем. Ребенок посмотрел в TikTok видео с горящим льющимся бензином и захотел его повторить. Взяв бензин и зажигалку, он пошел в огород и приступил к задуманному. Бензин натек ребенку под ноги, и обувь и штаны на ребенке загорелись.

Мальчик сам сбил пламя, запрыгнув в емкость с водой. А затем родители уже вызвали скорую. С ожогами конечностей мальчик находится в больнице.

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Фото:pixabay​​​​​​​

 

Теги: tiktok, не повторять опасно, опасный трюк, поджег себя, ребенок сгорел, тикток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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