В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик едва не сгорел, пытаясь повторить трюк из TikTok

Ребенок с ожогами ног госпитализирован в больницу.

В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик получил сильные ожоги, пытаясь повторить трюк из соцсетей.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области сообщает, что в Нижнем Тагиле мальчик стал жертвой неосторожного обращения с огнем. Ребенок посмотрел в TikTok видео с горящим льющимся бензином и захотел его повторить. Взяв бензин и зажигалку, он пошел в огород и приступил к задуманному. Бензин натек ребенку под ноги, и обувь и штаны на ребенке загорелись.

Мальчик сам сбил пламя, запрыгнув в емкость с водой. А затем родители уже вызвали скорую. С ожогами конечностей мальчик находится в больнице.

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Фото:pixabay​​​​​​​