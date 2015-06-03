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Педофил из Оренбурга изнасиловал петербургскую школьницу
Сегодня, 12:25
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Педофил из Оренбурга изнасиловал петербургскую школьницу

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Мужчина пригласил девочку в гости и под угрозой ножа заставил ее вступить в интимную связь.

В Колпино житель Оренбурга пригласил в свою квартиру на улице Танкистов 13-летнюю девочку и изнасиловал ее. По информации Piter.tv, злоумышленник угрожал ребенку ножом. 

Инцидент произошел накануне, 27 мая. Мать девочки рассказала полицейским, что ее дочь ушла гулять и перестала выходить на связь. 

Правоохранители обнаружили школьницу в квартире у ранее судимого жителя Оренбурга. 24-летний мужчина надругался над ребенком. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

Ранее на Piter.tv: отчима студентки колледжа подозревают в сексуальной связи с падчерицей.

Фото: Pexels

Теги: изнасиловал, колпино, педофил, полиция, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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