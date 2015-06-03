Педофил из Оренбурга изнасиловал петербургскую школьницу

Мужчина пригласил девочку в гости и под угрозой ножа заставил ее вступить в интимную связь.

В Колпино житель Оренбурга пригласил в свою квартиру на улице Танкистов 13-летнюю девочку и изнасиловал ее. По информации Piter.tv, злоумышленник угрожал ребенку ножом.

Инцидент произошел накануне, 27 мая. Мать девочки рассказала полицейским, что ее дочь ушла гулять и перестала выходить на связь.

Правоохранители обнаружили школьницу в квартире у ранее судимого жителя Оренбурга. 24-летний мужчина надругался над ребенком. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

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