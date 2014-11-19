Отчима студентки колледжа подозревают в сексуальной связи с падчерицей

Девочка-подросток из Петербурга призналась преподавателю колледжа, что ее регулярно избивает отчим. Кроме того, пострадавшая заявила, что мужчина в течение шести лет домогается до нее. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".
К правоохранителям обратился педагог колледжа "ПетроСтройСервис". Он решил помочь студентке, которая стала жертвой домашнего насилия.
Известно, что вместе с родителями девушка проживает на Белградской улице. Полицейские посетили жилище подростка и задержали подозреваемого. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.
Выяснилось, что мужчина является уроженцем Киргизии. Работает поваров в НИИ Джанелидзе. Судимостей никогда не имел.
Ранее на Piter.tv: полиция возбудила уголовное дело в отношении петербурженки, оставившей своего грудного ребенка в опасности.
Фото: Pexels
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