Отчима студентки колледжа подозревают в сексуальной связи с падчерицей

О случившемся стражам порядка рассказал преподаватель девушки.

Девочка-подросток из Петербурга призналась преподавателю колледжа, что ее регулярно избивает отчим. Кроме того, пострадавшая заявила, что мужчина в течение шести лет домогается до нее. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

К правоохранителям обратился педагог колледжа "ПетроСтройСервис". Он решил помочь студентке, которая стала жертвой домашнего насилия.

Известно, что вместе с родителями девушка проживает на Белградской улице. Полицейские посетили жилище подростка и задержали подозреваемого. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Выяснилось, что мужчина является уроженцем Киргизии. Работает поваров в НИИ Джанелидзе. Судимостей никогда не имел.

Ранее на Piter.tv: полиция возбудила уголовное дело в отношении петербурженки, оставившей своего грудного ребенка в опасности.

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